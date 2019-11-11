Операторы разъяснили ситуацию с ценами на связь

Планов по повышению тарифов на услуги связи на данный момент нет, сообщили RNS в пресс-службе МТС, «Билайна» и Tele2. В пресс-службе «Мегафона» воздержались от комментариев.
«Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», — сообщил представитель МТС, отметив, что компания «намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить».
«На данный момент не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации», — отметил представитель «Билайна».
В компании подчеркнули, что на продолжительное время заморозили цены на свои тарифы.
«Пока таких планов нет», — отметил представитель Tele2.
В то же время он подчеркнул, что абоненты, действительно, стали тратить на связь больше.
«Клиенты охотнее пользуются цифровыми сервисами и подключают более тяжелые тарифы», — отметили в компании.
По итогам 2018 года средний чек абонента Tele2 составил 281 рубль, что на 11,5% больше показателя предыдущего года, добавил представитель Tele2.
По данным компании, среднемесячный счёт абонента увеличивается из-за роста числа интернет-пользователей, проникновения смартфонов (76% по данным на сентябрь 2019 г.) и распространения интернет-тарифов.
В пресс-службе холдинга «ЭР-Телеком» сообщили, что на изменения тарифов во многом влияют общая ситуация на рынке и затраты на развитие сети.
«Изменения наших тарифов зависят от рыночной ситуации и затрат на развитие сети. Обычно мы ежегодно индексируем цены не ниже величины инфляции», — сообщили в пресс-службе «ЭР-Телеком».
В пресс-службе «Ростелекома» на момент публикации не ответили на запрос RNS.
Ранее о возможном повышении тарифов на связь сообщила газета «Известия».
«Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост –— 15–25%», — отмечала газета.
По мнению аналитиков, повышение тарифов будет связано с отменой внутреннего роуминга, а также с затратами на «закон Яровой».