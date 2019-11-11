Операторы разъяснили ситуацию с ценами на связь

Операторы опровергли информацию о планах повысить цены на связь

«Билайна» и Планов по повышению тарифов на услуги связи на данный момент нет, сообщили RNS в пресс-службе МТС Tele2 . В пресс-службе «Мегафона» воздержались от комментариев.

«Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», — сообщил представитель МТС, отметив, что компания «намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить».

«На данный момент не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации», — отметил представитель «Билайна».

В компании подчеркнули, что на продолжительное время заморозили цены на свои тарифы.

«Пока таких планов нет», — отметил представитель Tele2.

В то же время он подчеркнул, что абоненты, действительно, стали тратить на связь больше.

«Клиенты охотнее пользуются цифровыми сервисами и подключают более тяжелые тарифы», — отметили в компании.

По итогам 2018 года средний чек абонента Tele2 составил 281 рубль, что на 11,5% больше показателя предыдущего года, добавил представитель Tele2.

По данным компании, среднемесячный счёт абонента увеличивается из-за роста числа интернет-пользователей, проникновения смартфонов (76% по данным на сентябрь 2019 г.) и распространения интернет-тарифов.

В пресс-службе холдинга «ЭР-Телеком» сообщили, что на изменения тарифов во многом влияют общая ситуация на рынке и затраты на развитие сети.

«Изменения наших тарифов зависят от рыночной ситуации и затрат на развитие сети. Обычно мы ежегодно индексируем цены не ниже величины инфляции», — сообщили в пресс-службе «ЭР-Телеком».

В пресс-службе «Ростелекома» на момент публикации не ответили на запрос RNS.

Ранее о возможном повышении тарифов на связь сообщила газета «Известия».

«Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост –— 15–25%», — отмечала газета.

По мнению аналитиков, повышение тарифов будет связано с отменой внутреннего роуминга, а также с затратами на «закон Яровой».