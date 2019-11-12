«Пакет Яровой», отмена роуминга и курсовые разницы: будет ли дорожать связь в России?

По оценке «Яндекс. Денег», в России средний платеж за сотовую связь находится в районе 344 рублей в месяц. Поэтому, даже если цены вырастут на 10%, сложно говорить о том, что плюс 34 рубля к платежке — это так уж серьезно.

В этом году, по словам экспертов, операторы так или иначе уже подняли цены примерно на те же 10-15%. Не прямо. Ссылаясь на то, что клиентам нужно все больше интернета, с чем спорить трудно, операторы предлагают новые тарифы, и на круг получается, что абонент начинает платить больше.

Деньги телекому нужны. На исполнение того же «пакета Яровой». Когда его только принимали, рынок был в ужасе и говорил, что исполнение требований новых законов, если и возможно в принципе, то будет стоить космических денег. Но пакет принят, а цены не взлетели критично. Причину объясняет генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily: «То, что органы государственной власти на каком-то этапе поняли, что этот закон принимали совершенно бессмысленным образом, это однозначно. Потом два года не было никаких постановлений, каким образом все это реализовывать, потом сделали некую такую упрощенную схему, когда на протяжении нескольких лет этот закон размазали по выполнению. Поэтому сейчас в принципе начальный период по хранению информации, каждый год объемы хранения трафика будут увеличиваться, поэтому так или иначе все равно затраты на хранение информации в течение полугода будут расти».

При этом связь в России одна из самых доступных в мире. По данным отчета Content Review, Россия находится на четвертом месте в рейтинге стран с самым дешевым гигабайтом мобильного интернета. В среднем он стоит около 40 рублей, а безлимитный трафик у нас вообще самый дешевый — 613 рублей. Для сравнения, вот расходы на интернет и связь жителя Риги Вячеслава Алтухова.

— Сейчас я плачу 15 евро в месяц, обещают с нового года 20 евро.

— Это вы за домашний платите или за мобильный?

— Нет, мобильный отдельно. Еще примерно 7-8 евро.

— Вместе со связью с голосовой?

— Да, это все вместе.

Примерно 1650 рублей. Тарифы, предусматривающие безлимитный домашний интернет, практически безлимитные пакеты минут на разговоры как минимум для двоих членов семьи и гигов тридцать мобильного интернета с домашним телевидением в придачу в России стоят 1,5 тысячи рублей.

Столь низкую стоимость связи в России эксперты объясняют развитием технологий и очень высокой конкуренцией на рынке и еще парой моментов. Вот что говорит владелец и главный редактор портала Roem.ru Юрий Синодов

Юрий Синодов, владелец и главный редактор портала Roem.ru «Во-первых, есть определенное давление государства на тему того, что тарифы должны быть низкими и подходящими для социальной аудитории, а во-вторых, операторы зарабатывают в целом на бутерброде, который они продают. И голосовая связьявляется на нем колбасой, остальные составляющие — хлеб, масло — тоже чего-то стоят. И у абонента практически нет возможности избежать оплаты за эти услуги».

Вряд ли многие с ходу вспомнят, когда при наличии нескольких мессенджеров в телефоне они последний раз писали СМС. А в пакетах они есть, оплаченные. Плюс роуминг и те же самые платные подписки, которые операторы нет-нет да и навязывают своим клиентам.