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Подсчитано число самозанятых россиян 

Lenta.ru + ещё 15 43 минуты назад
Подсчитано число самозанятых россиян
Фото: РИА Новости
Более 260 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых и платит налог по соответствующему режиму, рассказал министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует РИА Новости.
«Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий», — отметил Силуанов.
Также министр напомнил о намерении распространять режим самозанятых на все регионы России. Идею поддержал президент Владимир Путин, на встрече которого с правительством выступил Силуанов. Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что распространение режима самозанятых на всю территорию России было одобрено бизнесом.
Налоговый режим самозанятых был введен в четырех субъектах России в начале 2019 года (в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях) в качестве эксперимента на 10 лет. В дальнейшем стало известно, что он может быть распространен на другие регионы раньше срока. В частности, Силуанов называл в качестве возможных сроков середину 2020 года.
Согласно параметрам режима, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых предпринимателей россияне (они не могут нанимать сотрудников) платят шестипроцентный налог с доходов, полученных от физлиц и четырехпроцентный — с доходов от юрлиц.
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Теги:
Личный счет , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , РИА Новости
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