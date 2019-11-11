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Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи 

Российская Газета 1 час назад
Названы причины роста тарифов мобильной связи
Фото: РИА Новости
В Минкомсвязи считают, что у мобильных операторов есть причины повышать тарифы на свои услуги.
"Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ (т.н. "закона Яровой"), и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот", — сообщил представитель ведомства Евгений Новиков.
По его словам, сейчас в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти. Операторы ищут способы разгрузки сетей.
"Если в ближайшее время не найти дополнительного частотного ресурса, операторы будут вынуждены поднимать цену в расчете на единицу трафика", — пояснил Новиков.
О возможном росте цен на услуги сотовой связи сообщила ранее газета "Известия". Опрошенные изданием аналитики высказали мнение, что в 2020 году тарифы вырастут на 10-25 процентов.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не видят оснований для увеличения тарифов. Замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин пообещал, что если цены вырастут, ФАС проведет расследование.
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Теги:
Личный счет , Анатолий Голомолзин , Евгений Новиков , Минкомсвязи РФ , ФАС , газета "Известия"
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