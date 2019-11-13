Коллекторов решили ограничить

Верховный суд РФ ограничил право коллекторов выбивать долги

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пришла к выводу, что долги граждан по банковским кредитам нельзя передавать коллекторским фирмам, кроме случаев, когда это прописано в договоре банка и заёмщика. Об этом сообщила Российская газета.

Прецедент этому дали итоги спора клиентки банка в Новосибирске с коллекторским агентством, которое купила её задолженность. Женщина задержала несколько раз платежи по кредитной карте на сумму 35 тысяч рублей. Банк, в котором она оформила карту, реорганизовался и вошёл в состав более крупной финансовой организации, которая и продала долг коллекторской фирме. При этом клиентку никто не поставил в известность о том, что её долг перешёл третьим лицам.

Затем начались судебные разбирательства. Ни один из местных судов не встал на сторону женщины, и она обратилась в Верховный суд. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решила вопрос не в пользу коллекторов, объяснив это тем, что в соответствии с законом «О защите прав потребителей», банковская организация не имела право передавать долг коллекторской фирме, так как в договоре не было прописано разрешение на передачу долга.