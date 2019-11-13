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В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Фото: RT на русском
В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего за указанный период в России было зарегистрировано свыше 205 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69% больше, чем в прошлом году.
Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по безопасному использованию кредитных карт.
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Теги:
Личный счет , Роспотребнадзор , МВД
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