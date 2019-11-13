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Цены на еду стали главной тревогой большинства россиян 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Цены на еду стали главной тревогой россиян
Фото: ТАСС
В третьем квартале 2019 года большинство россиян переживают из-за увеличения стоимости продуктов, а также из-за состояния экономики в целом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование потребительского доверия The Conference Board и Nielsen.
Опрошенные россияне стали меньше переживать из-за цен на еду в третьем квартале, по сравнению с предыдущими кварталами 2019 года. Однако стоимость продуктов до сих пор тревожит большинство россиян. Также причинами для беспокойства граждан является увеличение тарифов на газ и электроэнергию.
Кроме того, 23% опрошенных россиян назвали экономику причиной тревоги.
Каждый десятый россиян признался, что его беспокоит совмещение личной жизни и работы.
Стоит отметить, что жители страны стали меньше переживать о своем здоровье (ранее 29% переживали, а в настоящее время — 23%).
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Теги:
Личный счет , Рынки , Экономика , Григорий Березкин , РБК
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