Цены на еду стали главной тревогой россиян

Цены на еду стали главной тревогой большинства россиян

В третьем квартале 2019 года большинство россиян переживают из-за увеличения стоимости продуктов, а также из-за состояния экономики в целом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование потребительского доверия The Conference Board и Nielsen.

Опрошенные россияне стали меньше переживать из-за цен на еду в третьем квартале, по сравнению с предыдущими кварталами 2019 года. Однако стоимость продуктов до сих пор тревожит большинство россиян. Также причинами для беспокойства граждан является увеличение тарифов на газ и электроэнергию.

Кроме того, 23% опрошенных россиян назвали экономику причиной тревоги.

Каждый десятый россиян признался, что его беспокоит совмещение личной жизни и работы.

Стоит отметить, что жители страны стали меньше переживать о своем здоровье (ранее 29% переживали, а в настоящее время — 23%).