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Банки предложили наказывать за жесткое взыскание долгов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Банки предложили наказывать за жесткое взыскание долгов
Фото: ТАСС
В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности банков и микрофинансовых организаций (МФО), сотрудники которых «переусердствовали» при работе с должниками, сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко.
Она пояснила, что вступивший в силу в этом году закон об ограничении деятельности коллекторов, злоупотребляющих полномочиями и «кошмарящих» людей, принимался с надеждой на добросовестность банков и МФО, передает «Парламентская газета».
Закон ограничивает деятельность коллекторов, при этом он не распространяется на собственно кредитные организации.
«Практика жизни показала, что на самом деле сами участники финансового рынка, которые работают с задолженностью, нередко пренебрегают правами граждан. Точно так же, как и коллекторы, они звонят клиентам, когда хотят, угрожают… В общем, оказывают неправовое давление», — отметила Костенко.
По словам Костенко, постоянно поступают жалобы от граждан на действия кредитных организаций, по которым на сегодняшний день возбуждено уже 42 административных дела.
Уточняется также, что несмотря на возбуждение дел, их правовые перспективы туманны — и именно из-за отсутствия прямого запрета на подобные действия для кредитных организаций.
Для решения проблемы из КоАП предлагается убрать формулировку, которая не дает штрафовать банки и МФО за нарушения при взыскании с россиян просроченных задолженностей.
Ранее сообщалось, что регулирование взыскания долгов в России вскоре претерпит серьезные изменения. Минюст разработал концепцию нового закона, который сделает обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр ФССП должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.
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Теги:
Личный счет , Наталья Костенко , Госдума , Минюст РФ , Парламентская газета
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