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Россияне потратили во время аналога «черной» пятницы на AliExpress 17 млрд рублей 

ТАСС + ещё 4 46 минут назад
Россияне потратили за два дня на AliExpress 17 млрд
Фото: ТАСС
Россияне в рамках китайского аналога "черной" пятницы — Дня холостяка — потратили на AliExpress рекордные 17,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении AliExpress Россия.
Китайский интернет-гигант впервые раскрыл данные по продажам в России. Распродажа стартовала 11 ноября, и за два дня 5 млн россиян совершили более 30 млн покупок на AliExpress.
"Это рекорд для российского AliExpress. [Эти] результаты — первые итоги нового совместного предприятия, которое было создано усилиями Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ всего месяц назад", — прокомментировал генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.
В Китае продажи в честь Дня холостяка также прошли в рекордных объемах. Объем продаж Alibaba в течение 24 часов распродажи в Китае достиг рекордных 268,4 млрд юаней (порядка 38,4 млрд долларов), сообщала ранее газета "Чайна дейли". Это на 26% больше по сравнению с 2018 годом. Говоря о продажах, эксперты подчеркивали, что за 24 часа онлайн-шоппинга объем реализованных товаров превысил ВВП некоторых стран, например, Ливии.
Впервые более 15% оборота AliExpress в России во время распродажи пришлось на российских продавцов. Доля увеличилась в 17 раз по сравнению с прошлым годом, отметили в компании. Самым популярным товаром на стал телефон iPhone XR, также в топ-3 вошли робот-пылесос и 50-дюймовый телевизор.
День холостяка или День одиноких сердец в Китае символично празднуется 11 числа 11 месяца — в этот праздник интернет-магазины устраивают для своих покупателей масштабные распродажи. В России акцию переименовали во Всемирный день шопинга, она проводится в шестой раз и в третий раз в нем участвует AliExpress и маркетплейс Tmall (также входит в Alibaba Group).
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs). Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.
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Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Компании , Недвижимость , Рынки , Дмитрий Сергеев , Мегафон , Alibaba , Mail.ru Group , Российский фонд прямых инвестиций
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