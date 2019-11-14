Чиновники будут получать вторую пенсию

Государственных служащих попробуют убедить вступать в гарантированный пенсионный план. Об этом, как сообщают «Известия», заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев

Гарантированный пенсионный план — новая система добровольных пенсионных накоплений. Ее разработали Центральный банк Министерство финансов . ГПП была ими презентована, как сообщал «Рамблер» в октябре.

ГПП подразумевает самостоятельное, но при поддержке государства и с возможностью софинансирования работодателем финансирование гражданами своей негосударственной пенсии.

По данным «Известий», 11 ноября замглавы Минфина Алексей Моисеев провел посвященную ГПП закрытую встречу с экспертами. В ходе нее он заявил, что вопрос «убеждения» государственных служащих вступать в новую систему «будет обсуждаться».