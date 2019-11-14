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Чиновники будут получать вторую пенсию 

Рамблер + ещё 4 11 минут назад
Государственных служащих попробуют убедить вступать в гарантированный пенсионный план. Об этом, как сообщают «Известия», заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Гарантированный пенсионный план — новая система добровольных пенсионных накоплений. Ее разработали Центральный банк и Министерство финансов. ГПП была ими презентована, как сообщал «Рамблер» в октябре.
ГПП подразумевает самостоятельное, но при поддержке государства и с возможностью софинансирования работодателем финансирование гражданами своей негосударственной пенсии.
По данным «Известий», 11 ноября замглавы Минфина Алексей Моисеев провел посвященную ГПП закрытую встречу с экспертами. В ходе нее он заявил, что вопрос «убеждения» государственных служащих вступать в новую систему «будет обсуждаться».
Александр Сафонов из Финансового университета при правительстве выразил уверенность, что по большей части чиновникам будет малоинтересен гарантированный пенсионный план.
Он объяснил это тем, что за пределами Москвы их зарплаты не такие уж и высокие — в среднем менее 50 тысяч рублей, согласно данным Росстата. По словам эксперта, в этой связи эффект пенсионных накоплений будет минимальным.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Видео , Экономика , Александр Сафонов , Алексей Моисеев , Росстат , Финансовый университет , Минфин , Центральный банк России
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