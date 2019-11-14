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В Арктике предложили выдавать льготную ипотеку 

Lenta.ru + ещё 6 48 минут назад
В Арктике предложили выдавать льготную ипотеку
Фото: РИА Новости
Льготную ипотеку под два процента годовых предложили выдавать в Арктической зоне России (АЗРФ). Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова.
В состав АЗРФ входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, муниципальное образование городского округа «Воркута», ряд территорий Архангельской области, Красноярского края, Якутии, а также земли и острова в Северном Ледовитом океане. Некоторые регионы находятся одновременно и в Арктической зоне, и в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Льготную ипотеку планируют выдавать молодым семьям (супругам не должно быть больше 35 лет) и участникам программы «Дальневосточный гектар», которые хотят построить дом. Условия предоставления жилищного кредита еще обсуждаются, однако Харитонов заявил, что «будет правильным» выдавать льготную ипотеку семьям с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2020 года, без учета возраста родителей. Также в Госдуме предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.
В сентябре президент России Владимир Путин одобрил запуск специальной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке. Программа рассчитана на молодые семьи и предполагает выдачу жилищных кредитов под два процента годовых.
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