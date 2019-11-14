Россиянам не хватает денег до зарплаты

Средний размер займа до зарплаты (до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней) в российских микрофинансовых организациях в III квартале 2019 года вырос на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом отмечается сокращение на 12,6% количества выданных кредитов в самом массовом сегменте рынка — займов до 10 тысяч рублей.

«Причиной снижения выданных микрозаймов в самом массовом сегменте «займов до зарплаты» стали оптимизация бизнес-процессов микрофинансовых организаций», — цитирует ТАСС директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова.

Самый большой рост среднего микрозайма был зафиксирован среди граждан от 25 до 29 лет. Показатель увеличился на 12%, до 8 тысяч рублей. Самая скромная динамика отмечается в сегменте заемщиков старше 65 лет (рост равняется 6%).

Наибольший рост среднего размера микрозайма среди 30 регионов-лидеров по объемам этого вида розничного кредитования показали Саратовская (27%), Ростовская (23%), и Омская (20,5%) области. Спад зафиксирован в Нижегородской (-1%) и Архангельской (-0,4%) областях.