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ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте
Фото: РИА Новости
В российском Центробанке считают, что рассылка банковских карт по почте недопустима. В частности, потому, что в таком случае у клиента нет возможности отказаться от карты, передает газета «Коммерсантъ». Более того, указывает издание, такой вариант не безопасен и может привести к утечке персональных данных.
«Банк не только не обладает возможностью удостовериться в полной сохранности персональных данных клиента и повышает риск их незаконного распространения», — указал представитель Центробанка.
Также один из опрошенных газетой специалистов напомнил о случаях, когда злоумышленники устраивались работать почтальонами, вскрывали письма с банковскими картами, а затем обналичивали деньги.
В начале ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что массовые утечки персональных данных банковских клиентов в последнее время могли случаться из-за недобросовестности сторонних организаций. Она имела в виду коллекторские агентства и платежные системы.
Видео дня. Как мошенники воруют деньги с банковских карт
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Теги:
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ"
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