ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте

В российском Центробанке считают, что рассылка банковских карт по почте недопустима. В частности, потому, что в таком случае у клиента нет возможности отказаться от карты, передает газета «Коммерсантъ». Более того, указывает издание, такой вариант не безопасен и может привести к утечке персональных данных.

«Банк не только не обладает возможностью удостовериться в полной сохранности персональных данных клиента и повышает риск их незаконного распространения», — указал представитель Центробанка.

Также один из опрошенных газетой специалистов напомнил о случаях, когда злоумышленники устраивались работать почтальонами, вскрывали письма с банковскими картами, а затем обналичивали деньги.