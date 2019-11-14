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Лайфхак: как россиянам накопить на пенсию 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Как россиянам накопить на пенсию
Фото: РИА Новости
Как показали последние исследования, большинство россиян не откладывают деньги на пенсию. При этом они надеются, что в старости им будут помогать дети, родственники и государство. Эксперты же дали советы, как самостоятельно накопить на пенсию и ни от кого не зависеть.
Так, гражданам стоит начинать думать о пенсии не в 50, а в 30 лет. Необходимо уже в расцвете сил откладывать деньги на пенсию, по 10-15% от оклада. Кроме того, следует отказаться от ненужных трат. На развлечения, вредные привычки может уходить около 40% от заработка. При этом не все деньги идут действительно на нужды, эти средства лучше откладывать.
Еще один совет касается того, чтобы откладывать на счет половину от крупных поступлений. К примеру, если гражданину удастся заработать деньги сверх плана, то 50% от суммы лучше отнести в банк. Так, 1 млн сбережений на счете может давать по 50-60 тысяч рублей в год.
Также некоторые россияне могут превратить свое увлечение в заработок. Если человек шьет, рисует картины, печет торты или делает маникюр, то этот талант можно капитализировать. Последний совет касается инвестирования. Если у россиянина есть накопления, то можно вложить их в ценные бумаги, покупку недвижимости и затем получать пассивный доход, пишет Life.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, российских чиновников заставят копить на пенсию. С таким предложением выступили в Минфине.
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Теги:
Личный счет , Минфин , ФедералПресс
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