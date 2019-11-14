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В России резко вырос средний срок ипотеки 

Ura.Ru 57 минут назад
В России резко вырос средний срок ипотеки
Фото: РИА Новости
Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 16 лет и 3 месяца. Этот показатель вырос почти на два года по сравнению с прошлогодними данными.
«Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 195 месяцев (16 лет и 3 месяца)», — передают РИА «Новости», ссылаясь на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Эксперты объяснили такой рост новой политикой банков. Кредитные организации пытаются минимизировать риски невозврата в условиях снижения ставок. Несмотря на это, сумма ипотечного кредита с начала года выросла с 2,39 до 2,5 миллиона рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что молодые семьи на Дальнем Востоке могут взять ипотеку под 2% при покупке жилья в новостройке или при строительстве собственного дома, пишет «Утро.ру».
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Теги:
Личный счет , Недвижимость , Владимир Путин , Ytro.ru , РИА Новости
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