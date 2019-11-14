В России резко вырос средний срок ипотеки

Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 16 лет и 3 месяца. Этот показатель вырос почти на два года по сравнению с прошлогодними данными.

«Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 195 месяцев (16 лет и 3 месяца)», — передают РИА «Новости», ссылаясь на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Эксперты объяснили такой рост новой политикой банков. Кредитные организации пытаются минимизировать риски невозврата в условиях снижения ставок. Несмотря на это, сумма ипотечного кредита с начала года выросла с 2,39 до 2,5 миллиона рублей.