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В России задумали делить имущество супругов по-новому 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
В России задумали делить имущество супругов по-новому
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли на рассмотрение законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах, передает ТАСС.
В частности, предлагается закрепить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов. В случае развода оно будет рассматриваться как единый объект и делиться в рамках одного разбирательства.
На сегодняшний день по закону имущество супругов рассматривается не как единое целое, а как набор объектов. В результате супруги сначала делят недвижимость, затем деньги и так далее. Сейчас же предлагается делить все сразу.
По мнению авторов инициативы, документ устранит «неразбериху» и обезопасит супругов от разорения после расставания.
Кроме того, предлагается установить правило о разделении имущества в долях супругов и применять его как при судебном разделе, так и при разделении имущества по соглашению.
В довесок депутаты хотят исключить возможность широкого толкования условий брачного договора. В судах бывали прецеденты, когда при разводе условия договора признавались недействительными, если одна из сторон оказывалась «в крайне невыгодном положении».
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Комментарии2 
Теги:
Личный счет , Недвижимость , Павел Крашенинников , Тамара Плетнева , Госдума , ИТАР-ТАСС
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