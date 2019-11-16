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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников 

RT на русском + ещё 17 2 часа назад
В Госдуму внесли закон об минимальной зарплате бюджетников
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Документ, внесённый парламентом Республики Северная Осетия — Алания, опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Законопроект предусматривает дополнение статьи 144 Трудового кодекса России для установления дополнительных гарантий для медицинских работников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.
«Месячная заработная плата… не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте России, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — следует из проекта закона.
При необходимости повышения уровня зарплат в соответствии с законопроектом предлагается использовать «доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».
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Теги:
Личный счет , Экономика , Госдума
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