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Эксперт оценил новый способ мошенничества с банковскими картами 

RT на русском 1 час назад
Эксперт оценил новый способ мошенничества с картами
Фото: Pixabay
Эксперт в области информационной безопасности, учёный-криминалист Виталий Вехов в беседе с ФАН оценил новый способ мошенничества с банковскими картами.
«Мошенники всегда рассчитывают на невнимательность клиентов», — заявил он.
Как пояснил Вехов, новый способ заключается в том, что код, который приходит клиенту, не инициирован для совершения какой-либо финансовой сделки.
«Речь идёт о системе быстрых платежей с помощью смс-сообщений. Но именно здесь кроется уловка мошенников. Так, клиенты, которые в режиме онлайн со своих мобильных устройств могут совершать несколько операций, забывают кому и по какой операции должный ввести код», — сказал эксперт.
По его словам, обычно злоумышленники специально выбирают часы пик, когда у людей снижается внимательность.
Ранее газета «Известия» сообщала, что банки предупредили о новом способе мошенничества с картами.
Видео дня. Как мошенники воруют деньги с банковских карт
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Теги:
Личный счет , газета "Известия"
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