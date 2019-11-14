Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Германия и «Северный поток-2»: чему радуется Киев
Германия и «Северный поток-2»: чему радуется Киев
Экономика
Беглый глава "Рольфа" решил избавиться от бизнеса в РФ
Беглый глава "Рольфа" решил избавиться от бизнеса в РФ
Компании
Путин рассказал о свободной конвертации рубля
Путин рассказал о свободной конвертации рубля
Экономика
Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов
Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.01
$
64.24
70.41
70.63
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.65
70.42
Индексы и котировки Brent
63.00
+0.16 Золото
1472.11
+0.16 РТС
1436.98
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1017
–0.0133
30.10
1.1151
11.11
31.10
20.10

Субсидии на полеты на Дальний Восток увеличат 

Российская Газета 1 час назад
Субсидии на полеты на Дальний Восток увеличат
Фото: РИА Новости
Объемы государственного субсидирования региональных авиаперевозок на Дальнем Востоке в следующем году увеличатся примерно на 100 миллионов рублей — до 1,7 миллиарда, сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в Госдуме на парламентских слушаниях.
Объем субсидирования перевозок по магистральным направлениям при этом может уменьшиться. "В прошлом году эта сумма была увеличена до 8,1 миллиарда рублей. Сегодня она, к сожалению, меньше", — сказал министр, не уточнив насколько.
Он также сообщил, что минвостокразвития выступает за введение льгот на добычу нефти, запуск газохимического производства и добычу твердых полезных ископаемых в Арктике. "Мы когда готовили закон по арктическим льготам, разделили его по категориям: добыча нефти на шельфе, СПГ, газохимия, месторождения на суше новых нефтегазовых провинций и иные проекты. По каждому направлению предусмотрели свой пакет льгот", — уточнил министр. Документ одобрен тремя вице-премьерами — Антоном Силуановым, Дмитрием Козаком и Юрием Трутневым.
Среди важных социальных проектов на Дальнем Востоке — медицинский кластер на острове Русском во Владивостоке, который планируется создать по аналогии с медкластером в "Сколково". Построен он будет по поручению президента Владимира Путина. Сейчас тема прорабатывается с минздравом. Ожидается, что в нем будут лечить не только россиян, но и иностранцев, например, жителей Китая.
Что касается электронных виз, они начнут действовать еще в шести пунктах пропуска в Амурской и Еврейской областях, Хабаровском, Забайкальском краях и Бурятии с февраля 2020 года. Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенном порядке въезда иностранцев по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа. Пока иностранцы могут въехать по электронным визам во Владивосток и некоторые воздушные пункты пропуска Дальнего Востока. Козлов уточнил, что через новые шесть пунктов въехать по электронной визе можно будет уже с февраля 2020 года. "Бесплатно, без всяких оформлений с точки зрения посольства", — уточнил он.
Видео дня. Как мошенники воруют деньги с банковских карт
Российская Газета: последние новости
Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров Какие налоговые льготы появились у россиян Какие налоговые льготы появились у россиян
Комментарии 
Теги:
Личный счет , Антон Силуанов , Александр Козлов , Юрий Трутнев , Владимир Путин , Дмитрий Козак , Минздрав РФ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и «Северный поток-2»: чему радуется Киев
Германия и «Северный поток-2»: чему радуется Киев 1
Беглый глава «Рольфа» решил избавиться от бизнеса в РФ
Беглый глава «Рольфа» решил избавиться от бизнеса в РФ 7
Путин рассказал о свободной конвертации рубля
Путин рассказал о свободной конвертации рубля
Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов
Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов
Эксперт оценил новый способ мошенничества с картами
Эксперт оценил новый способ мошенничества с картами
Видео
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение