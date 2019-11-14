Субсидии на полеты на Дальний Восток увеличат

Объемы государственного субсидирования региональных авиаперевозок на Дальнем Востоке в следующем году увеличатся примерно на 100 миллионов рублей — до 1,7 миллиарда, сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов Госдуме на парламентских слушаниях.

Объем субсидирования перевозок по магистральным направлениям при этом может уменьшиться. "В прошлом году эта сумма была увеличена до 8,1 миллиарда рублей. Сегодня она, к сожалению, меньше", — сказал министр, не уточнив насколько.

Дмитрием Козаком и Юрием Трутневым. Он также сообщил, что минвостокразвития выступает за введение льгот на добычу нефти, запуск газохимического производства и добычу твердых полезных ископаемых в Арктике. "Мы когда готовили закон по арктическим льготам, разделили его по категориям: добыча нефти на шельфе, СПГ, газохимия, месторождения на суше новых нефтегазовых провинций и иные проекты. По каждому направлению предусмотрели свой пакет льгот", — уточнил министр. Документ одобрен тремя вице-премьерами — Антоном Силуановым

Среди важных социальных проектов на Дальнем Востоке — медицинский кластер на острове Русском во Владивостоке, который планируется создать по аналогии с медкластером в "Сколково". Построен он будет по поручению президента Владимира Путина . Сейчас тема прорабатывается с минздравом . Ожидается, что в нем будут лечить не только россиян, но и иностранцев, например, жителей Китая.

Что касается электронных виз, они начнут действовать еще в шести пунктах пропуска в Амурской и Еврейской областях, Хабаровском, Забайкальском краях и Бурятии с февраля 2020 года. Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенном порядке въезда иностранцев по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа. Пока иностранцы могут въехать по электронным визам во Владивосток и некоторые воздушные пункты пропуска Дальнего Востока. Козлов уточнил, что через новые шесть пунктов въехать по электронной визе можно будет уже с февраля 2020 года. "Бесплатно, без всяких оформлений с точки зрения посольства", — уточнил он.