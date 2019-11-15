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Экономист рассказал о причинах бедности украинцев 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Названа причина бедности украинцев
Фото: NASA / JPL-Caltech
Доктор экономических наук и профессор Владимир Удовиченко поделился своим взглядом на проблему низкого уровня жизни населения Украины.
По его мнению, причинами бедности украинцев являются плохой аудит и отсутствие стартовой площадки для развития страны.
"Если взять, к примеру, нашу прожиточную корзину, то почему-то выясняется, что мыла в нем аж 14 кусков. Сколько рук необходимо мыть этими 14 кусками? Если сравнивать с той же Францией, то у них всё сбалансировано. Где анализ, аудит и та стартовая площадка, с которой мы должны развивать нашу страну?" — сказал профессор в эфире телеканала NewsOne.
Как писал News.ru ранее, Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое предлагает внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России. В документе говорится, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такую информацию Минэкономразвития будут предоставлять Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.
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Комментарии6 
Теги:
Личный счет , Экономика , Росстат , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Минэкономразвития
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