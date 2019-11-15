Названа причина бедности украинцев

Экономист рассказал о причинах бедности украинцев

Доктор экономических наук и профессор Владимир Удовиченко поделился своим взглядом на проблему низкого уровня жизни населения Украины.

По его мнению, причинами бедности украинцев являются плохой аудит и отсутствие стартовой площадки для развития страны.