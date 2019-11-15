Портал госуслуг начал принимать платежи через Google Pay

Портал «Госуслуги» начал принимать у пользователей платежи через сервис Google Pay. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минкомсвязи

Помимо Google Pay в приложении также доступны оплата банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay и с помощью счета мобильного телефона. Это соответствует целям нацпроекта по развитию цифровой экономики в России.

Как сообщили в ведомстве, пользователи смогут воспользоваться услугой мультиоплаты, которая позволяет оплатить сразу несколько начислений за один раз. В 2020 году власти планируют добавить на «Госуслуги» возможность оплачивать с помощью Samsung Pay.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.