Россияне нашли выгодный способ хранить деньги

Россияне все реже хранят рублевые накопления в депозитах и предпочитают инвестировать средства. Об этом говорится в исследовании «Сбербанка» , которое поступило в «Ленту.ру».

Снижение интереса к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам. В поисках более высокой доходности россияне обратились к паевым инвестиционным фондам, начали открывать индивидуальные инвестиционные счета и вкладываться в ценные бумаги.

Структура накоплений россиян в дальнейшем продолжит меняться «в сторону большей пропорции инвестиционных инструментов», заявил старший управляющий директор, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью «Сбербанка» Ренат Малин

В кредитном учреждении также установили, в каких валютах россияне предпочитают копить деньги. По данным «Сбербанка», в общей сложности 62 процента российских семей, проживающих в крупных и средних городах, формируют сбережения. Абсолютное большинство (94 процента) предпочитают копить в рублях, поскольку депозиты в валюте имеют низкую доходность.

Откладывают деньги в долларах 11 процентов респондентов, в евро — девять процентов. В прочие валюты вкладываются только три процента опрошенных. Россияне, имеющие валютные вклады, рассматривают их прежде всего не в качестве использования дохода, а как защиту для сбережений.

Между тем в настоящее время в России рассматривается законопроект о категоризации частных инвесторов, который предполагает ограничение доступа непрофессионалов к торговле на бирже.