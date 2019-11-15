Названы самые востребованные инженерные вакансии

Самыми востребованными инженерами на рынке труда 2020 года станут инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, главные инженеры и инженеры по робототехническим установкам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала Superjob.

По его данным, средняя зарплата в Москве для инженеров-конструкторов составит 65-75 тысяч рублей, максимальная — 165 тысяч. Конкурс на вакансию будет 16 соискателей на место, считают аналитики. Также возрастет спрос на инженеров-технологов. Конкурс на такую позицию составит 20 человек за место, а средняя зарплата — 60-70 тысяч рублей. На более высокую оплату труда могут рассчитывать высококвалифицированные специалисты в сферах тяжелого и среднего машиностроения, пищевом, химическом и фармацевтическом производстве.

На высокие зарплаты могут претендовать и инженеры, работающие в сфере производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления и строительства и эксплуатации объектов.

В настоящее время самый высоких доход среди специалистов этой области у главных инженеров. Среди них средняя зарплата по Москве составляет 124-140 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты у главных инженеров в тяжелом машиностроении — они могут получать до 400 тысяч рублей в месяц.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.