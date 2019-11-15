В ЦБ рассказали, что делать с поврежденными купюрами

Центробанке рассказали, что делать с поврежденными купюрами.

"Если у банкноты значительные повреждения — сохранилось не менее 55% первоначальной площади — такая банкнота тоже является платежеспособной, но с ней лучше сразу обратиться в банк", — заявил в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

При этом кредитное учреждение не имеет права отказать в приёме банкноты на экспертизу — это будет нарушение.

Экспертиза поврежденных купюр производится бесплатно, и по ее результатам "гражданину выплатят сумму денег, признанных платежеспособными, через кассу кредитной организации или зачислят на его счет", сказал чиновник.