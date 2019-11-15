Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Экономика
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы
Экономика
Банки нашли способ узнать больше о доходах россиян
Банки нашли способ узнать больше о доходах россиян
Личный счет
Названы сроки начала маркировки молочной продукции
Названы сроки начала маркировки молочной продукции
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.87
$
64.04
70.50
70.55
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
62.18
–0.03 Золото
1463.66
–0.06 РТС
1440.46
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1019
–0.0133
31.10
1.1152
12.11
01.11
21.10

В ЦБ рассказали, что делать с поврежденными купюрами 

Газета.Ru 43 минуты назад
В ЦБ рассказали, что делать с поврежденными купюрами
Фото: РИА Новости
В Центробанке рассказали, что делать с поврежденными купюрами.
"Если у банкноты значительные повреждения — сохранилось не менее 55% первоначальной площади — такая банкнота тоже является платежеспособной, но с ней лучше сразу обратиться в банк", — заявил в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
При этом кредитное учреждение не имеет права отказать в приёме банкноты на экспертизу — это будет нарушение.
Экспертиза поврежденных купюр производится бесплатно, и по ее результатам "гражданину выплатят сумму денег, признанных платежеспособными, через кассу кредитной организации или зачислят на его счет", сказал чиновник.
Видео дня. Финансовая пирамида обманывает людей более 16 лет
Газета.Ru: последние новости
Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров 
Теги:
Личный счет , Центральный банк России , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Путин пояснил, как Украина останется без газа
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы
Банки нашли способ узнать больше о доходах россиян
Банки нашли способ узнать больше о доходах россиян
Названы сроки начала маркировки молочной продукции
Названы сроки начала маркировки молочной продукции 1
В России может появиться новая монета
В России может появиться новая монета
Видео
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
03:59
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Личный счет Рынки
Путин пояснил, как Украина останется без газа
09:46
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Экономика Статьи
Медведев запретил посуточную аренду квартир
00:43
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Недвижимость
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение