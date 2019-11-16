Налог на самозанятых хотят ввести еще в 19 регионах

Налог на самозанятых хотят ввести ещё в 19 регионах

Налоговый режим для самозанятых хотят ввести ещё в 19 регионах страны. С 2019 года налог действует, в качестве эксперимента, в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на внесённый в Госдуму законопроект.

Налоговый режим для самозанятых планируется ввести в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Тюменской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, а также в Республике Башкортостан.

Ранее News.ru писал о том, что с июля 2020 года налоговый режим для самозанятых будет распространён на все регионы России. Граждане с доходом не более 200 тысяч рублей могут установить на свой телефон приложение «Мой налог» и платить 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц.