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Налог на самозанятых хотят ввести ещё в 19 регионах 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Налог на самозанятых хотят ввести еще в 19 регионах
Фото: FirmBee/pixabay.com
Налоговый режим для самозанятых хотят ввести ещё в 19 регионах страны. С 2019 года налог действует, в качестве эксперимента, в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на внесённый в Госдуму законопроект.
Налоговый режим для самозанятых планируется ввести в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Тюменской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, а также в Республике Башкортостан.
С инициативой законопроекта выступили глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлёв. Они хотят реализовать введение налогового режима в этих регионах с начала 2020 года.
Ранее News.ru писал о том, что с июля 2020 года налоговый режим для самозанятых будет распространён на все регионы России. Граждане с доходом не более 200 тысяч рублей могут установить на свой телефон приложение «Мой налог» и платить 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц.
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Теги:
Личный счет , Николай Журавлев , Андрей Макаров , Госдума , Совет Федерации
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