Раскрыт способ использования поврежденных купюр

Банке России рассказали, что делать с поврежденными банкнотами и как их можно использовать. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам замдиректора департамента наличного денежного обращения Владимира Демиденко, даже если купюра имеет значительные повреждения, она все равно остается платежеспособной.

Он уточнил, что должно сохраниться не менее 55 процентов первоначальной площади банкноты. Однако с такими деньгами лучше сразу обратиться в банк, поскольку кредитная организация не имеет права отказать клиенту в приеме купюры на экспертизу.

Экспертиза поврежденных денег производится бесплатно. По словам Демиденко, если купюра будет признана подлинной по итогам экспертизы, то гражданину выплатят эту сумму через кассу банка или зачислят на его счет.