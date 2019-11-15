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В России может появиться аналог материнского капитала для мужчин 

Ura.Ru 40 минут назад
В России может появиться аналог материнского капитала для мужчин. С инициативой ввести отцовский капитал после рождения третьего ребенка в семье выступила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова.
«Каждый человек, который считает себя членом общества, может участвовать в обсуждении [инициативы ввести отцовский капитал]. Дата будет определена позже», — пояснила в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК председатель Общественной палаты (ОП) Башкирии Ольга Панчихина.
Окончательное решение, по ее словам, направится в ОП РФ.
В конце мая Общественная палата предложила ввести новую субсидию для отцов, в семье которых родился третий ребенок. Размер отцовского капитала хотят сделать аналогичным материнскому: 453 тысячи рублей. Предполагается, что он будет выплачиваться при условии, если все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в официально зарегистрированном браке.
В России с 2008 года действует федеральная программа материнского капитала. Она предусматривает выделение средств после рождения или усыновления второго ребенка. Отцы получали сертификаты только лишь в случаях смерти супруги или при лишении ее родительских прав.
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Комментарии11 
Теги:
Личный счет , Видео , Григорий Березкин , Общественная палата России , РБК
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