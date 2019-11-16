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Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Удаленный сбор биометрии клиентов с помощью мобильных телефонов несет определенные риски — такая схема обслуживания угрожает безопасности данных и увеличивает вероятность их подмены. Большинство банков, опрошенных РИА Новости, будет продолжать собирать биометрию только в своих офисах и пока не собирается вводить их удаленный прием.
Ранее, в пятницу, газета «Известия» написала, что Сбербанк стал собирать биометрические данные граждан через их личные смартфоны — таким образом клиенты госбанка могут сдать образцы своих данных, находясь дома. По данным издания, затем их всё равно нужно будет подтвердить: голос — через звонок в колл-центр, а лицо — посетив отделение.
В Московском кредитном банке, входящем в топ-30 по размеру активов в стране, сообщили, что сдать биометрию можно только в отделении. В кредитной организации отметили, что сбор данных удаленно через смартфон дешевле и проще как для банка, так и для клиента, однако возможность введения такой услуги без дополнительного обеспечения безопасности финансовое учреждение не рассматривает.
"На наш взгляд, сбор биометрии через смартфон клиента не является безопасным, так как существует риск подмены биометрических данных. В связи с этим идентификация клиента по паспорту сотрудником банка на данный момент остается наиболее надежным способом защиты данных клиента", — сказал представитель МКБ.
Совкомбанк также собирает биометрию только в своих отделениях с помощью оборудования, которое установлено на рабочих местах сотрудников. По словам зампреда правления Алексея Панферова, пока банк не рассматривает иные варианты приема данных. Аналогичной позиции придерживается Райффайзенбанк. В банке «Русский Стандарт» указали, что приветствуют развитие сервисов, которые могут упростить обслуживание клиентов. Тем не менее, пока банк решил сосредоточиться на традиционном способе получения данных — непосредственно в отделениях.
Ряд банков сообщил о готовности развивать другие возможности сдать биометрию без посещения офисов. Так, Промсвязьбанк планирует в перспективе провести пилот по выездному сбору биометрии на планшеты, сообщила начальник отдела развития цифровых платежных сервисов банка Ольга Алексюк. «Ак Барс» вариант приема биометрии с помощью выездных сотрудников не рассматривает, однако тестирует сервис, похожий на их сбор с помощью смартфона.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты. Изначально планировалось, что до конца 2019 года такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков. Позже ЦБ РФ объявил, что хочет продлить срок сбора биометрии для банков с базовой лицензией до 31 декабря 2020 года.
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Теги:
Личный счет , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Банк Русский Стандарт , Центральный банк России , газета "Известия" , РИА Новости
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