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Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Россияне переходят с гречки на чечевицу и манку
Фото: Р-Спорт
Спрос россиян на чечевицу с октября 2018 по октябрь 2019 года вырос почти на треть, манки за это же время стали покупать на 20% больше, а интерес к гречке снизился на 4%, показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
"Активнее всего росла популярность чечевицы — к октябрю этого года спрос на нее вырос на 27,8% по сравнению с осенью прошлого года. На втором месте манная крупа, потребление которой увеличилось на 20,6%, на третьем — пшено, его покупают чаще на 14,2%. Спрос на рис увеличился в целом только на 4,2%" — говорится в исследовании, основанном на анализе информации 1,3 миллиона чеков.
При этом гречка и перловка теряют популярность: их стали покупать в среднем на 4% на 17,3% реже.
Отчасти такая динамика спроса объясняется изменением цен на крупу: гречка в основном дорожает, некоторые марки крупы прибавили в цене за последний год от 3% до 27%, — а манка, напротив, дешевеет.
Однако в большей степени, как считают аналитики сервиса, играет роль стремление покупателей к экономии на еде как таковой. Также они допускают, что рост популярности чечевицы связан с ее универсальностью. Ее можно использовать для приготовления практически всех видов блюд: каш, супов, гарниров. Люди ищут замену овощам, которые дорожают еще сильнее, и выбирают максимально доступный и экономный продукт, который, кроме прочего, можно купить про запас.
"Мы уже не первый месяц наблюдаем тенденцию к сокращению расходов на продукты питания. Она касается практически всех групп товаров. Где-то отдается предпочтение более дешевым брэндам или ноунейм товарам, где-то — сокращается потребление одних продуктов в пользу других", — приводятся в исследовании слова генерального директора сервиса Романа Майстера.
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Теги:
Личный счет , РИА Новости
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