Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В России стали покупать меньше сигарет
В России стали покупать меньше сигарет
Экономика
Назван способ избежать просрочек по кредиту
Назван способ избежать просрочек по кредиту
Личный счет
Налог на самозанятых хотят ввести еще в 19 регионах
Налог на самозанятых хотят ввести еще в 19 регионах
Личный счет
Названы лишние покупки бедных россиян
Названы лишние покупки бедных россиян
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.80
$
63.99
70.50
70.67
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.50
72.50
Индексы и котировки Brent
63.45
+0.00 Золото
1467.92
+0.01 РТС
1449.42
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1055
–0.0111
01.11
1.1166
12.11
01.11
21.10

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Неиспользованный маткапитал будет проиндексирован
Фото: ТАСС
Все граждане, не использовавшие средства материнского капитала, могут рассчитывать на индексацию оставшейся суммы с 1 января 2020 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.
"Вне зависимости от того, получала ли семья единовременную денежную выплату или ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала, остаток средств будет проиндексирован в 2020 году", — сказали в фонде.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее сообщил, что порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.
Направления программы
Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировали с учетом инфляции. По действующему законодательству, сертификат выдают при рождении второго или последующих детей. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, на формирование будущей пенсии мамы, на обучение детей, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.
Кроме того, ранее гражданам несколько раз предоставлялась возможность получить единовременные выплаты из материнского капитала. Такая мера поддержки семей в последний раз вводилась в 2016 году и все желающие могли обратиться за разовой выплатой в размере 25 тыс. рублей.
Видео дня. Финансовая пирамида обманывает людей более 16 лет
ТАСС: последние новости
Минфин не планирует обязывать чиновников участвовать в новой системе пенсионных накоплений Минфин не планирует обязывать чиновников участвовать в новой системе пенсионных накоплений Депутаты предложили уточнить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов Депутаты предложили уточнить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов Правительство увеличило должностные оклады сотрудников ФСИН Правительство увеличило должностные оклады сотрудников ФСИН
Комментарии 
Теги:
Личный счет , Антон Дроздов , Татьяна Голикова , Пенсионный фонд РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России стали покупать меньше сигарет
В России стали покупать меньше сигарет 1
Назван способ избежать просрочек по кредиту
Назван способ избежать просрочек по кредиту
Налог на самозанятых хотят ввести еще в 19 регионах
Налог на самозанятых хотят ввести еще в 19 регионах 1
Названы лишние покупки бедных россиян
Названы лишние покупки бедных россиян 4
Билл Гейтс вернул себе титул богатейшего человека Земли
Билл Гейтс вернул себе титул богатейшего человека Земли 2
Видео
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
03:59
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Личный счет Недвижимость
Путин пояснил, как Украина останется без газа
09:46
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Экономика
Медведев запретил посуточную аренду квартир
00:43
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Недвижимость
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение