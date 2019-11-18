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Россиянам хотят запретить унижать коллекторов 

Ura.Ru + ещё 3 30 минут назад
Россиянам хотят запретить унижать коллекторов
Фото: URA.RU
Коллекторы разработали поправки к профильному законопроекту о взыскании, который в 2021 году заменит текущую редакцию закона. Они считают, что нововведения направлены исключительно на должников, но не защищают интересы участников рынка.
Как отмечают представители «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), нынешняя версия законопроекта предполагает обязательный досудебный порядок взыскания долга, а также обязательное возмещение должнику убытков и морального вреда со стороны взыскателей в случае нарушения закона. Однако обязанности должников новая редакция не учитывает.
«НАПКА предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство», — сообщает газета «Коммерсант».
Члены ассоциации также призывают закрепить обязанность должника использовать электронную почту, изначально указанную в документах. Кроме того, участники рынка считают, что коллекторам должны компенсировать убытки, связанные с невыполнением этих требований.
Президент НАПКА Эльман Мехтиев отмечает, что закон должен помогать соблюдать баланс между заинтересованными сторонами, а право на защиту должны иметь как взыскатели, так и должники.
Однако руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева не согласна с этой позицией.
«В отличие от взыскателей, у должника за плечами нет профессиональных юристов на зарплате, нет достаточного уровня правовой и финансовой грамотности. <…> Кредитор и должник изначально находятся в разных весовых категориях», — отмечает эксперт.
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Комментарии7 
Теги:
Личный счет , Компании , Эльман Мехтиев , Газета "Коммерсантъ"
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