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Россияне стали реже гасить кредиты досрочно 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Доля досрочно погашенных кредитов в России в 2019 году оказалась самой низкой за последние шесть лет. Так гласит статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что процент досрочных погашений сложно отнести к высоковолатильным показателям.
Сезонный фактор возможен, но в данном случае не так сильно выражен, как, скажем, при динамике выдачи кредитов в предновогодний период. Какие-то колебания в оставшиеся два месяца года также возможны, но их влияние на общегодовую динамику представляется незначительным, — цитирует Волкова РБК.
Также уточняется, что с опережением графика граждане РФ обычно платят по автокредитам — 30,1%. Это почти на 5% меньше прошлогоднего показателя.
Как писал News.ru, средний размер потребительского кредита в России за период с января по сентябрь 2019 года составил 183 тысячи рублей. Это на 10% больше показателя за аналогичный период годом ранее.
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Теги:
Личный счет , Алексей Волков
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