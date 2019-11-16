Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

Доля досрочно погашенных кредитов в России в 2019 году оказалась самой низкой за последние шесть лет. Так гласит статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что процент досрочных погашений сложно отнести к высоковолатильным показателям.

Сезонный фактор возможен, но в данном случае не так сильно выражен, как, скажем, при динамике выдачи кредитов в предновогодний период. Какие-то колебания в оставшиеся два месяца года также возможны, но их влияние на общегодовую динамику представляется незначительным, — цитирует Волкова РБК.

Также уточняется, что с опережением графика граждане РФ обычно платят по автокредитам — 30,1%. Это почти на 5% меньше прошлогоднего показателя.

Как писал News.ru, средний размер потребительского кредита в России за период с января по сентябрь 2019 года составил 183 тысячи рублей. Это на 10% больше показателя за аналогичный период годом ранее.