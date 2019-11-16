Названо условие краха пенсионной системы России

Названо условие, при котором пенсионную систему России ждет крах

В случае резкого падения мировых цен на нефть пенсионная система России может потерпеть крах: в самом крайнем случае ситуация даже может привести к тому, что выплаты пожилым людям будут урезаны. Такое мнение высказал экономист Андрей Бунич.

«Цены на нефть и размеры пенсий, безусловно, связаны. Просто у нас специально построена конструкция, при которой Пенсионный фонд в бюджет вроде бы не входит — существует сам по себе и пополняется за счет страховых взносов. Такая конструкция позволяет властям делать вид, что все проблемы в бюджете — от пенсионеров. Дает возможность показывать пальцем на ПФР и говорить: вот здесь — самая большая дыра. И получается, что пенсионеры — нахлебники, их расходы постоянно нужно компенсировать», — рассказал эксперт журналистам издания «Свободная пресса».

Ранее глава ПФР (Пенсионного фонда России) Антон Дроздов, выступая в Госдуме, заявил о том, что по состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Дроздов также напомнил, что с 1 января 2019 года размер пенсии в России по решению властей страны был увеличен на 1 тысячу рублей в связи с индексацией фиксированной выплаты и индексацией индивидуального пенсионного коэффициента.

С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает агентство Nation News.

Однако уже осенью депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Иван Демченко признал, что пенсионную реформу в России стоило проводить по-другому. Парламентарий публично заявил, что он хорошо понимает народное недовольство, возникшее из-за принятых в России изменений в пенсионном законодательстве и утверждает, что решающим фактором в данном вопросе оказалась позиция правительства РФ.