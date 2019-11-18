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Названы регионы России, в которых быстрее всего растет зарплата 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат
Фото: РИА Новости
В России зарплаты быстрее всего растут в Республике Тыва. К таким выводам пришли журналисты, изучив данные Росстата.
Так, с января по август 2019 года зарплаты в Тыве выросли на 13% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Также в топ-3 рейтинга по этому показателю попали Севастополь (11,6%) и Костромская область (10,9%).
Главным аутсайдером страны по росту зарплат оказался Санкт-Петербург, где жители стали получать только на 3,6% больше. Предпоследние строчки списка заняли Северная Осетия (3,7%) и Калининградская область (4%), уточняют «Известия».
Столица РФ оказалась в середине рейтинге со скоростью роста зарплат 8,5%. В свою очередь, средний подъем по стране составил 7,8%.
Как отметил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, динамика зарплат в регионах зависит от развития конкретной области, уровня цен, наличия предприятий определенных отраслей, а также стартовых значений заработных плат.
«Нужно понимать, что показатели роста невысоких зарплат в относительных цифрах могут выглядеть значительно. Например, при зарплате в 25 тыс. рублей прибавка 5 тыс. рублей уже покажет рост в 20%», — отмечает специалист.
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Теги:
Личный счет , Росстат , газета "Известия"
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