Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат

Названы регионы России, в которых быстрее всего растет зарплата

В России зарплаты быстрее всего растут в Республике Тыва. К таким выводам пришли журналисты, изучив данные Росстата

Так, с января по август 2019 года зарплаты в Тыве выросли на 13% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Также в топ-3 рейтинга по этому показателю попали Севастополь (11,6%) и Костромская область (10,9%).

Главным аутсайдером страны по росту зарплат оказался Санкт-Петербург, где жители стали получать только на 3,6% больше. Предпоследние строчки списка заняли Северная Осетия (3,7%) и Калининградская область (4%), уточняют «Известия».

Столица РФ оказалась в середине рейтинге со скоростью роста зарплат 8,5%. В свою очередь, средний подъем по стране составил 7,8%.

Как отметил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, динамика зарплат в регионах зависит от развития конкретной области, уровня цен, наличия предприятий определенных отраслей, а также стартовых значений заработных плат.