Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец

Российские банки готовы на все ради получения прибыли. Неиссякаемым источником баснословных комиссий для них уже много лет остаются страховые компании. В погоне за выполнением планов и похвалой от начальства банковские сотрудники вместо грамотной продажи услуг начинают заниматься откровенным навязыванием, в том числе сомнительных страховых продуктов. В добавок уже навязанную клиенту страховку банки под шумок включают в тело кредита, заставляя россиян переплачивать дважды. Власти долгое время не могли приструнить жадные кредитные организации, но теперь практику могут прикрыть. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Навязывание страховок при заключении договоров потребительского или ипотечного кредитования остается серьезной проблемой для заемщиков в России. Почти четверть всех обращений, которые поступают в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка , имеют отношение к навязыванию дополнительных услуг. Ранее «Лента.ру» уже писала о нарушениях на рынке банкострахования на основе исследования Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) в рамках совместного проекта Минфина Всемирного банка . Спустя 10 месяцев «тайные покупатели» КонфОП провели повторный эксперимент.

А воз и ныне там

Эксперты констатируют, что признаков улучшения в сфере банкострахования не наблюдается. Так, менеджеры лишь одного банка из топ-10 в области ипотечного кредитования сочли нужным разъяснить «тайным покупателям», какой вид страховки обязателен при оформлении ипотеки, а какие — нет. Ипотечное страхование обычно подразумевает следующие программы: страхование приобретаемой в кредит недвижимости от рисков утраты или повреждения, страхование жизни и здоровья заемщика, титульное страхование (вероятность утраты заемщиком права собственности на жилье) и страхование ответственности заемщика от невозврата ипотечного кредита.

Александр Коряков / «Коммерсантъ»

По закону обязательным является лишь страхование заложенного имущества, то есть квартиры, покупаемой в кредит. Все остальные виды ипотечного страхования могут осуществляться лишь по желанию заемщиков. Об этом «тайным покупателям» КонфОП сообщили только в Росбанке , остальные же предлагали «полный пакет». Кроме того, большинство банков настаивали на приобретении страховки исключительно через дружественные им компании. Что касается рынка потребительского кредитования, то возможность застраховаться в сторонней компании не предоставил ни один из банков, участвующих в исследовании.

При оформлении ипотеки возможность выбрать страховщика предоставил только Сбербанк , еще две кредитные организации — Абсолют Банк банк «Возрождение» — позволяют это с некоторыми оговорками. В первом случае менеджеры банка сообщили, что выбрать страховую компанию можно только на второй год обслуживания, при этом какой-то риск все равно нужно оставить на страховании в аккредитованной при банке организации. «Возрождение» в свою очередь выдвигает другие условия — банк поднимает ставку по ипотеке на 0,75 процентного пункта при выборе клиентом сторонней страховой компании. В пресс-службе банка не ответили на вопрос «Ленты.ру» о законности такой практики.

КонфОП

В Банке России при этом напомнили о части 10 статьи 7 Закона «О потребительском кредите (займе)», согласно которой кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же (сумма, срок возврата кредита и процентная ставка) условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховался в пользу кредитора у страховщика, соответствующего установленным кредитором критериям.

«Что касается добровольной страховки, то в случае, если клиента не устраивают страховые компании, предлагаемые банком, он может отказаться от приобретения страховки, при этом банк обязан предложить альтернативный вариант потребительского кредита на сопоставимых условиях без обязательного заключения договора страхования», — сообщили «Ленте.ру» в регуляторе.

Под ключ

Другой вид нарушений на рынке банкострахования — включение страховки в предварительный расчет по кредиту против воли клиента, в результате чего заемщик вынужден переплачивать. То есть банки выдают кредит уже на большую сумму (с учетом страховки), соответственно, на большую сумму начисляются и проценты. При этом кредитные организации зачастую не позволяют заемщикам оплатить страховку из собственных средств. Из банков, которые исследовал КонфОП в Москве, купить страховку на свои деньги можно только в Россельхозбанке Тинькофф Банке . По словам председателя КонфОП Дмитрия Янина, подобный подход увеличивает уровень кредитной нагрузки и нарушает права потребителей, которым приходится не только приобретать ненужную сопутствующую услугу, но и еще в обязательном порядке платить начисленные на страховку проценты.

В ЦБ «Ленте.ру» подтвердили, что выбор способа оплаты страховки остается исключительно за заемщиком и что банк не должен препятствовать ему в оплате страховки из собственных средств.

«Однако надо отметить, что способ приобретения страховки к кредиту на собственные средства не самый популярный — не так часто заемщики, обращаясь за кредитом в банк, имеют на руках дополнительные денежные средства для приобретения страховых продуктов», — добавили в регуляторе.

Сами банки в ответ на запросы «Ленты.ру» также заверили, что действуют в полном соответствии с законодательством и что в случае с потребительским кредитованием финальное решение о вариантах оплаты страховки остается за клиентом. Что касается ипотечного страхования, то оно вовсе невозможно за счет заемных средств.

Гасить нельзя помиловать

В ходе мониторинга специалисты КонфОП также выявили недружественные практики банков при досрочном погашения потребительских кредитов. В теории возможны два варианта реакции банка на желание клиента гасить долг с опережением: сокращение суммы ежемесячного платежа или уменьшение срока кредитования. Последний вариант выгоден тем, что снижает конечную переплату по кредиту, то есть проценты начисляются на меньший период времени. Однако некоторые из исследуемых банков (Почта Банк, Райффайзенбанк банк «Открытие» ) разрешают заемщику при досрочном погашении уменьшить только сумму ежемесячных платежей, а сократить срок действия кредитного договора не представляется возможным.

Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В итоге заемщикам приходится платить больше. Например, клиент хочет взять потребительский кредит на сумму 300 тысяч рублей сроком на два года под 16 процентов годовых. Если строго придерживаться графика, сумма переплаты составит 52 558 рублей. Если заемщик через четыре месяца обслуживания долга внесет досрочно 30 тысяч рублей, то при сокращении срока кредитования конечная переплата составит 43 768 рубля, а при уменьшении размера ежемесячного платежа ему придется переплатить 47 921 рубля. Если же взять более крупную сумму и более длительный срок, то разница будет еще более наглядной.

В «Открытии» «Ленте.ру» сообщили, что при частичном досрочном погашении ипотечного кредита возможно как сокращение суммы платежа, так и сокращение срока кредита. Однако при частичном досрочном погашении потребительского кредита действительно уменьшается лишь сумма обязательного платежа.

«При этом клиент может осуществлять досрочные погашения ежемесячно, в том числе в мобильном и интернет-банке, и погасить кредит в более короткий срок. Для дополнительного удобства клиентов возможность сокращения срока кредита планируется к внедрению в первой половине следующего года», — рассказали в банке.

В Банке России отметили, что порядок изменения количества, размера и периодичности сроков платежей при частичном досрочном погашения (ЧДП) кредита определяется индивидуальными условиями договора между банком и заемщиком. При этом закон не обязывает кредитора предоставлять заемщику на выбор несколько способов формирования графика платежей после проведения ЧДП. Однако если индивидуальными условиями кредитования было предусмотрено, что при ЧДП заемщик вправе выбрать самостоятельно дальнейший порядок формирования графика платежей, а банк отказывает ему в этом, то в таком случае можно говорить о несоблюдении банком условий кредитного договора.

Давай по-быстрому

Бывают ситуации, когда банки прямо не нарушают законы или предписания ЦБ, однако занимаются сомнительными с точки зрения экспертов практиками. Например, в ходе мониторинга КонфОП выяснилось, что ряд банков реализует такой продукт как «экспресс-ипотека»: при определенном размере первоначального взноса (от 40-50 процентов) клиенты не должны предоставлять справку, подтверждающую их доходы. Банки принимают решение о выдаче кредита по двум документам: паспорту и СНИЛС или паспорту и водительскому удостоверению. Ипотеку по паспорту и СНИЛС при высоком первоначальном взносе выдают Абсолют Банк, «Возрождение» и Ак Барс Банк . В Сбербанке, по словам менеджера кредитной организации, получение ипотечного кредита с первоначальным взносом от 50 процентов возможно при предъявлении паспорта и водительского удостоверения.

Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

По словам Дмитрия Янина, выдача ипотеки по паспорту и водительским правам даже при высоком первоначальном спросе — опасная практика, ведь проверка платежеспособности и расчет долговой нагрузки заемщика являются важнейшими элементами ответственного кредитования.

«Банки не могут по этим документам правильно оценить платежеспособность потенциального ипотечника», — уверен он.

При этом в ЦБ считают, что у банков довольно широкий набор инструментов, при помощи которых они могут оценивать доходы клиентов. В частности, это может быть информация государственных информационных систем ( ФНС ПФР ), отчеты о средних доходах в регионе на базе данных Росстата

Одновременно кредитная организация оценивает кредитную историю заемщика, количество принятых им на себя долговых обязательств (долговая нагрузка), характеристики предоставляемого залога, указали в регуляторе. Кроме того, высокий уровень покрытия первоначальным взносом стоимости квартиры, по мнению ЦБ, говорит о хорошем финансовом состоянии заемщика и его способности сберегать денежные средства.

«Вместе с тем значительный размер первоначального взноса не должен становиться для банка единственным критерием при принятии решения о выдаче/отказе в кредите», — добавили в ЦБ.

В Ак Барс Банке «Ленте.ру» сообщили, что такая практика адекватна, так как многие банки при определенном размере первоначального взноса не требуют документов, подтверждающих доход, учитывая, что кредит обеспечен недвижимостью.

Закрутили гайки

Эксперты КонфОП констатируют, что на рынке банкострахования по-прежнему есть проблемные моменты и что принятые ранее государством меры не дали никакого результата. В частности, речь о так называемом «периоде охлаждения» — праве клиента отказаться от приобретенной страховки в течение 14 дней. Как минимум сложность здесь заключается и в том, что воспользоваться «периодом охлаждения» имеет право обладатель только индивидуальной страховки. Если заемщик является участником коллективной программы страхования — отказаться от нее в четырнадцатидневный срок он не сможет.

Однако какая-то работа в этом направлении все же ведется. Банк России предложил распространить «период охлаждения» на договоры коллективного страхования еще осенью 2017 года. Как сообщили «Ленте.ру» в регуляторе, соответствующий законопроект уже готовится ко второму чтению. Кроме того, при участии ЦБ разработан законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». В частности, запрет обуславливать заключение и исполнение договора потребительского кредита необходимостью приобретения дополнительных услуг за отдельную плату.

Помимо этого, документ исключает возможность навязывания условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей. Это касается тех кредитных договоров, которые были заключены на срок свыше года. Также законопроект обязывает кредитора обеспечить заемщику возможность выбора способа оплаты дополнительных услуг — за счет собственных средств либо за счет предоставляемого кредита.

Вместе с тем с 2019 года Банк России проводит в поднадзорных организациях контрольные мероприятия с целью проверки взаимодействия сотрудников банков с клиентами непосредственно в офисах финансовых организаций. В том случае, если потребитель сталкивается с недобросовестным поведением сотрудника банка, регулятор рекомендует напомнить менеджеру о требованиях части 10 статьи 7 Закона «О потребительском кредите (займе)» и по громкой связи связаться с контактным центром банка или даже заснять на видео процедуру продажи страховки к кредиту.