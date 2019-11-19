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Названы главные отрасли с ростом зарплат в России 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Названы главные отрасли с ростом зарплат в России
Фото: РИА Новости
В 2019 году чаще всего зарплату работникам повышали в сферах строительства, промышленности и торговли. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Отмечается, что повышением зарплаты в текущем году может похвастаться лишь четверть респондентов. Более половины опрошенных сотрудников российских компаний (57 процентов) указали, что их зарплата в этом году не изменилась, а 18 процентов отметили снижение доходов.
Чаще всего повышение зарплаты отмечали представители сферы производства и промышленности — этот вариант выбрали 17 процентов респондентов. Рост заработка в отрасли строительства и недвижимости обозначили 12 процентов опрошенных.
Еще 10 процентов респондентов добились повышения жалованья в сфере торговли, 7 процентов — в области транспорта, еще столько же — в сфере образования.
По словам замгендиректора «Работы.ру» Александра Ветеркова, повышение зарплат в упомянутых сферах говорит о росте конкуренции между компаниями, развитии этих отраслей и важности удержания ценных кадров в массовых профессиях.
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Теги:
Личный счет , Недвижимость , Экономика , Lenta.ru
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