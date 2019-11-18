Работодатели задолжали россиянам более 2 млрд рублей

Росстат зафиксировал рост задолженности по зарплатам в России

Суммарная задолженность по зарплате в России (без учета субъектов малого бизнеса) по итогам октября выросла на 3,3% и составила по состоянию на 1 ноября 2,6 млрд руб., сообщил Росстат

«На 1 ноября 2019 г., по сведениям, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате составила 2638,5 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2019 г. увеличилась на 83,4 млн рублей (на 3,3%)», — говорится в сообщении.

Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 45% — работники обрабатывающих производств, 16% — строительства; 12% — добыча полезных ископаемых, 8% — сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 6% — транспорт.

По состоянию на 1 ноября задолженность по заработной плате имелась перед 42,8 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности.