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Росстат зафиксировал рост задолженности по зарплатам в России 

Rambler News Service + ещё 4 2 часа назад
Работодатели задолжали россиянам более 2 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Суммарная задолженность по зарплате в России (без учета субъектов малого бизнеса) по итогам октября выросла на 3,3% и составила по состоянию на 1 ноября 2,6 млрд руб., сообщил Росстат.
«На 1 ноября 2019 г., по сведениям, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате составила 2638,5 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2019 г. увеличилась на 83,4 млн рублей (на 3,3%)», — говорится в сообщении.
Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 45% — работники обрабатывающих производств, 16% — строительства; 12% — добыча полезных ископаемых, 8% — сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 6% — транспорт.
По состоянию на 1 ноября задолженность по заработной плате имелась перед 42,8 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности.
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Теги:
Личный счет , Недвижимость , Экономика , Росстат
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