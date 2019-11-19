В ПФР напомнили, кто имеет право на предпенсионные льготы

Кому достанутся предпенсионные льготы

Представители Пенсионного фонда России (ПФР) заявили, что право на предпенсионные льготы имеет 1,1 млн граждан Рф, сообщает ТАСС. В ведомстве отметили, что социальная поддержка гарантирована людям за пять лет до выхода на пенсию.

С учетом повышения пенсионного возраста в России предпенсионные льготы женщины получают в 55 лет, мужчины — в 60 лет. И те, и другие могут рассчитывать на два выходных дня в год для прохождениях диспансеризации, а также закон защищает их от увольнения и не принятия на работу по причине возраста. Кроме того, людям, ожидающим выхода на пенсию, положено повышенное пособие по безработице в размере 11280 рублей.

«К 1 октября Пенсионный фонд России подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству», — приводит агентство слова представителей ПФР.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, кто из россиян останется без прибавки к пенсии. По данным СМИ, на повышение выплат с 1 января 2020 года не стоит рассчитывать получателям социальных пенсий и военным. Для работающих пенсионеров индексация с нового года также не предусмотрена.