Россиянам напомнили о выгодах в старости

С начала текущего года статус предпенсионеров и право на полагающиеся льготы подтвердили 1,1 миллиона россиян соответствующего возраста. Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, теперь предпенсионеры могут получать от работодателей два дополнительных выходных в год для прохождения диспансеризации. Также в отношении граждан действуют специальные меры защиты: например, работодатели несут ответственность за их увольнение, а также за отказ в приеме на работу из-за возраста.

Ранее сообщалось, что отношение размера пенсии к зарплате в последний год работы (так называемый коэффициент замещения) будет расти в ближайшие пять лет за счет повышенной индексации выплат. В то же время, с 2024 года для граждан с минимальными и низкими зарплатами этот показатель начнет падать.

Пенсионная реформа началась в России 1 января 2019 года. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин. Предпенсионерами считаются мужчины в возрасте от 60 до 65 лет, и женщины от 55 до 60 лет. Льготы предпенсионерам начали предоставлять с 2019 года, ранее воспользоваться этими мерами поддержки могли только пенсионеры