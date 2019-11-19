Россиянам упростят банкротство

Россиянам упростят процесс банкротства

В России могут упростить процесс банкротства для граждан. Теперь признать человека несостоятельным можно будет без судебного заседания, говорится в тексте поправок в закон, которые подготовило Минэкономразвития

«Гражданин в случае соответствия требованиям, установленным пунктом 2 статьи 213.2 настоящего федерального закона, вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом по упрощенной процедуре», — говорится в законопроекте.

Однако упрощенная процедура будет доступна только при соответствии нескольким критериям. Так, сумма долга должна быть от 50 до 700 тысяч рублей, должник не должен иметь непогашенную или неснятую судимость за мошенничество, а также он не должен менять имя и фамилию за полгода до подачи заявления о банкротстве и продавать имущество на крупную сумму в течение года.

Таким образом, человек, не имеющий активов и средств, чтобы заплатить за процедуру банкротства, может обратиться к арбитражному управляющему. Плата за такую упрощенную схему не будет превышать десятой доли прожиточного минимума трудоспособного населения.

Стандартная процедура банкротства подразумевает долг более полумиллиона рублей, например за ЖКХ, который нельзя выплатить на текущую зарплату человека, пишут «Дни.ру».