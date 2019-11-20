ЦБ хочет уравнять комиссии за межбанковские переводы

ЦБ планирует уравнять комиссии за межбанковские переводы

Банк России вернется к обсуждению уравнивания тарифов за карточные переводы с теми, что действуют внутри банков, вопрос планируется обсудить с участием Федеральной антимонопольной с лужбы ( ФАС ). Об этом заявил директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников.

С подобной инициативой ведомства выступили еще в 2018 году. Однако рабочая группа по этому вопросу собралась в начале текущего года, но не смогли прийти к единому мнению.

Комиссии должны быть одинаковыми и внутри одного банка, так и при межбанковских операциях. Таким образом регулятор хочет добиться, чтобы банки больше конкурировали за клиентов.

Если инициатива будет поддержана ЦБ, размеры комиссии будет устанавливаться банком. Тариф может составлять как 0 процентов, так и, например, 0,2 процента, однако будет единым для разных видов переводов, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что ЦБ может вернуть монеты в 50 рублей. В обороте они были до 1999 года.