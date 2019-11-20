Россияне резко полюбили валюту

Чистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув в пересчете на американские доллары 1,4 миллиарда. Об этом говорится в материалах Банка России

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту за месяц увеличился на 23 процента, превысив 4,2 миллиарда долларов, а совокупное предложение сократилось на девять процентов до почти 2,9 миллиарда.

В банках граждане купили долларов на 38 процентов больше, чем месяцем ранее, а евро — больше на 31 процент. Число операций покупки наличной валюты выросло на 14 процентов до 2,2 миллиона сделок, а средний размер покупки увеличился на 19 процентов до 1114 долларов.

Продажи долларов и евро банкам сократились одинаково — на 23 процента. Сделок зарегистрировано меньше на 15 процентов (1,9 миллиона), а средний объем операции упал на 10 процентов до 586 долларов.

В ЦБ отмечали, что в сентябре банки ввезли в полтора раза больше евро, чем в августе, а вот с долларом наблюдалась обратная динамика — на 18 процентов меньше. Всего по итогам месяца в страну ввезено в два раза больше валюты, чем вывезено — 2,6 миллиарда долларов против 1,3 миллиарда.

Ранее сообщалось, что чистый спрос россиян на наличную валюту в августе сократился в четыре раза по сравнению с июлем и в целом упал до минимального значения с мая 2016 года.