Недельный чек россиян уменьшился на 3 рубля

Недельный средний чек россиян за период с 11 по 17 ноября снизился на 3,85 рубля, или на 0,7%, и составил 569 рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».

«На прошедшей 46-й неделе средний чек немного снизился. За неделю он потерял 3 рубля 85 копеек (0,7%) и составил 569 рубля», — говорится в сообщении.

В годовом выражении недельный средний чек сократился на 9,28 рубля на 1,6%.

Аналитики прогнозируют, что в 2019 году средний чек, скорее всего, не вырастает по сравнению с 2018 годом. По их данным, среднее значение показателя за неделю с начала текущего года составляет 541,8 рубля, а в 2018 за аналогичный период оно составляло 544,3 рубля.

Индекс недельного чека показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.