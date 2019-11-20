Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика
Путин признал тревогу из-за санкций
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин оправдал жесткую политику ЦБ
Путин оправдал жесткую политику ЦБ
Экономика
Путин рассказал о влиянии санкций на экономику России
Путин рассказал о влиянии санкций на экономику России
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.95
$
63.97
70.71
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.40
70.36
Индексы и котировки Brent
61.25
–0.08 Золото
1474.85
–0.07 РТС
1447.13
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1056
–0.0016
05.11
1.1072
17.11
06.11
25.10

Недельный чек россиян уменьшился на 3 рубля 

Rambler News Service 1 час назад
Недельный чек россиян уменьшился на 3 рубля
Фото: РИА Новости
Недельный средний чек россиян за период с 11 по 17 ноября снизился на 3,85 рубля, или на 0,7%, и составил 569 рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«На прошедшей 46-й неделе средний чек немного снизился. За неделю он потерял 3 рубля 85 копеек (0,7%) и составил 569 рубля», — говорится в сообщении.
В годовом выражении недельный средний чек сократился на 9,28 рубля на 1,6%.
Аналитики прогнозируют, что в 2019 году средний чек, скорее всего, не вырастает по сравнению с 2018 годом. По их данным, среднее значение показателя за неделю с начала текущего года составляет 541,8 рубля, а в 2018 за аналогичный период оно составляло 544,3 рубля.
Индекс недельного чека показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
Rambler News Service: последние новости
Путин заявил о необходимости кардинальных сдвигов в росте производительности труда Путин заявил о необходимости кардинальных сдвигов в росте производительности труда Минфин ответил на данные о привлечении чиновников в систему накопительных пенсий Минфин ответил на данные о привлечении чиновников в систему накопительных пенсий Глава ПФР назвал размер средней пенсии в России Глава ПФР назвал размер средней пенсии в России
Комментарии 
Теги:
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Путин признал тревогу из-за санкций
Путин признал тревогу из-за санкций 239
Путин оправдал жесткую политику ЦБ
Путин оправдал жесткую политику ЦБ 1
Путин рассказал о влиянии санкций на экономику России
Путин рассказал о влиянии санкций на экономику России 1
Россияне возжелали премий
Россияне возжелали премий
Видео
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика Компании
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
00:40
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
Экономика Компании
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение