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Зарплаты растут, доходы нет: Путин потребовал перемен 

Рамблер + ещё 25 28 минут назад
Путин озаботился реальными доходами россиян
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал изменить ситуацию, при которой зарплаты россиян растут, а реальные располагаемые доходы не меняются. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Путин сделал на пленарном заседании форума «Россия зовет!».
Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен. Президент отметил, что зарплаты в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, но располагаемые доходы людей при этом «практически стоят на месте».
«Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — подчеркнул Путин.
Он назвал доходы населения важнейшим направлением работы правительства, результаты по которому «пока скромные».
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что за последние четыре года уровень жизни россиян и их реальные доходы в сумме снизились на 11 процентов.
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Комментарии13 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Личный счет , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Счетная палата
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