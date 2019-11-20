Путин озаботился реальными доходами россиян

Зарплаты растут, доходы нет: Путин потребовал перемен

Президент России Владимир Путин призвал изменить ситуацию, при которой зарплаты россиян растут, а реальные располагаемые доходы не меняются. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен. Президент отметил, что зарплаты в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, но располагаемые доходы людей при этом «практически стоят на месте».

«Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — подчеркнул Путин.

Он назвал доходы населения важнейшим направлением работы правительства, результаты по которому «пока скромные».