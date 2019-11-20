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Кудрин предложил давать детские пособия только бедным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Кудрин предложил давать детские пособия только бедным
Фото: РИА Новости
Ежемесячные денежные выплаты на детей нужно увеличить и перераспределить, выдавая их только нуждающимся семьям, что помогло бы вывести их из зоны бедности, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Сегодня у нас есть бедные семьи, где доходы в семье ниже прожиточного уровня на одного человека, а есть семьи вполне состоятельные. Так вот, зачастую в субъектах Российской Федерации детские пособия составляют мизерную величину 200-300 рублей в месяц, причем безотносительно к тому — бедная семья или не бедная», — передает его слова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что бедным семьям нужно выделить «существенно больше денег», что помогло бы вывести их из зоны бедности.
Кудрин уверен, что такой подход поможет «сконцентрировать эти ресурсы», отдавая их «по адресному принципу — по нуждаемости».
«Перераспределить больше в пользу тех, кто нуждается», — сказал он.
Более того, считает глава Счетной палаты, нужно не только перераспределить средства, но еще и добавить их, чтобы вывести большую часть семей из зоны бедности.
«Я думаю, что такие ресурсы у государства есть — в год это 200 млрд рублей, это посильная сумма. Это сокращает на 40% бедность в стране при правильном распределении адресно по нуждаемости. Стоит это того? Думаю — стоит», — сказал Кудрин.
В июне Кудрин заявил, что бедность в России «стала позором» для страны «с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой».
В Кремле тогда заметили, что знают о снижении уровня доходов населения в России, но оценивать эту проблему гипертрофированно неверно.
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Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Алексей Кудрин , Счетная палата , РИА Новости
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