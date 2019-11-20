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Россияне возжелали премий 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне возжелали премий
Фото: ТАСС
Около трети россиян (28 процентов) жалуются, что на их текущем месте работы нет возможности получить премию. Такие данные приводит сервис «Авито. Работа», исследование которого имеется в распоряжении «Ленты.ру». При этом аналогичное число человек (28 процентов опрошенных) заявили о готовности сменить работу, если компания премии не платит.
Большинство респондентов (66 процентов) все же признались, что возможность получить премию на их позиции есть, затруднились ответить около шести процентов респондентов. При этом, чем крупнее компания, тем выше вероятность получения премии: если среди представителей малого бизнеса о возможности получить премию говорили лишь 58 процентов опрошенных, то сотрудники крупных компаний значительно чаще говорили о возможности быть премированным (74 процента респондентов).
Главная причина для премий в российском бизнесе — достижение и перевыполнение целевых показателей. Об этой причине премирования сообщили 61 процентов респондентов, на втором месте переработки (51 процент опрошенных), третье место — инициативность и новые идеи (29 процентов).
Главной причиной для поиска новой работы стала регулярная и стабильная выплата зарплаты в срок — 68 процентов респондентов, на втором месте — размер зарплаты (66 процентов респондентов), на третьем — ее «белый» статус (34 процентов). Наличие бонусов и премий оказалось на четвертом месте (28 процентов), чуть ниже — понятная система выплат без необоснованных штрафов (так же 28 процентов). Лишь девять процентов россиян выразили желание сменить работу, если уровень зарплаты будет зависеть от их усилий и результатов.
Исследование проводилось в период с 30 августа по 18 сентября этого года методом онлайн-опроса. В опросе приняли участие 1700 человек старше 18 лет.
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Теги:
Личный счет , Lenta.ru
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