В России нашли способ остановить рост тарифов на тепло

Глава пермского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Александр Плаксин предложил запретить теплоэнергетикам перепродавать тепло, что в результате выливается в повышение тарифов для обывателей, сообщает Ura.ru. Поводом для такого заявления стал случай в Перми, когда сумма в платежках некоторых жителей города однажды выросла на 56%.

Речь идёт о так называемой «пермской матрешке»: ресурсоснабжающая организация в какой-то момент начала продавать потребителям тепло через номинальную компанию, что привело к росту тарифов. Местное управление УФАС предписало исключить посредника из схемы. Арбитражные суды подтвердили законность требований контролирующего органа.

Глава пермского УФАС Александр Плаксин заявил — чтобы ситуация не повторилась, необходимо изменить федеральный закон о теплоснабжении.

«Сейчас теплоэнергетики, имеющие статус «единой тепловой организации» (ЕТО), продают своим «дочкам» тепло, а те в свою очередь, перепродают его людям гораздо дороже. Предлагаем запретить подобные действия, что не позволит увеличивать тариф», — отметил Плаксин.

В случае, если ресурсоснабжающая организация нарушит запрет, предлагается лишать ее статуса ЕТО.