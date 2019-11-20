В России нашли способ остановить рост тарифов на тепло 

Глава пермского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Александр Плаксин предложил запретить теплоэнергетикам перепродавать тепло, что в результате выливается в повышение тарифов для обывателей, сообщает Ura.ru. Поводом для такого заявления стал случай в Перми, когда сумма в платежках некоторых жителей города однажды выросла на 56%.
Речь идёт о так называемой «пермской матрешке»: ресурсоснабжающая организация в какой-то момент начала продавать потребителям тепло через номинальную компанию, что привело к росту тарифов. Местное управление УФАС предписало исключить посредника из схемы. Арбитражные суды подтвердили законность требований контролирующего органа.
Глава пермского УФАС Александр Плаксин заявил — чтобы ситуация не повторилась, необходимо изменить федеральный закон о теплоснабжении.
«Сейчас теплоэнергетики, имеющие статус «единой тепловой организации» (ЕТО), продают своим «дочкам» тепло, а те в свою очередь, перепродают его людям гораздо дороже. Предлагаем запретить подобные действия, что не позволит увеличивать тариф», — отметил Плаксин.
В случае, если ресурсоснабжающая организация нарушит запрет, предлагается лишать ее статуса ЕТО.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил наделить россиян правом не платить за коммунальные услуги, если они не соответствуют нормам. Парламентарий оформил предложение в официальном письме и направил его министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву. В документе Власов пояснил, что в настоящее время у граждан страны есть закреплённое постановлением правительства право перерасчитать плату за некачественную «коммуналку», но порядок процедуры настолько сложен и непонятен, что им мало кто пользуется. Депутат отметил, что область действия документа необходимо расширить.