Депутаты разрешили иностранцам получать Tax free наличными

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о праве иностранцев при возмещении НДС по системе Tax free получать деньги наличными. В настоящий момент нормы позволяют переводить выплаты только на банковскую карту.

Инициатором поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» стало правительство страны, следует из информации, размещённой в Системе обеспечения законодательной деятельности. Закон вступит в силу спусти 180 дней после официальной публикации.

Как писал News.ru, документ также разрешает юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ, вносить и снимать деньги других государств со счетов в уполномоченных банках и казначействе. Кроме того, резиденты смогут производить операции с валютой в других странах без использования счёта в банке.