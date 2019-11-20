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Депутаты разрешили иностранцам получать Tax free наличными 

News.ru 1 час назад
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о праве иностранцев при возмещении НДС по системе Tax free получать деньги наличными. В настоящий момент нормы позволяют переводить выплаты только на банковскую карту.
Инициатором поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» стало правительство страны, следует из информации, размещённой в Системе обеспечения законодательной деятельности. Закон вступит в силу спусти 180 дней после официальной публикации.
Как писал News.ru, документ также разрешает юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ, вносить и снимать деньги других государств со счетов в уполномоченных банках и казначействе. Кроме того, резиденты смогут производить операции с валютой в других странах без использования счёта в банке.
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Теги:
Личный счет , Видео , Госдума
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