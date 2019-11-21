Бедных россиян освободят от НДФЛ

Малоимущие граждане могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физлиц. Идея принадлежит главе ВТБ Андрею Костину, который находит, что правительство благосклонно относится к данной инициативе.
О том, что его поддерживают и в администрации президента, и в правительстве Костин сообщил в кулуарах форума ВТБ Капитал «Россия зовёт!», пишет ТАСС. Банкир добавил, что сейчас пытается мобилизовать общественное мнение.
Если честно, мне кажется, что поддержка растет этой идеи на самом деле, — сказал Костин.
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс.