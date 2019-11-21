Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах

За 10 месяцев россияне взяли автокредитов на 600 млрд руб.

В этом году россияне нахватали автокредитов уже на 600 млрд рублей. Почти на 20% больше, чем к ноябрю прошлого года. Такие данные предоставили «Газете.Ru» в Национальном бюро кредитных историй. Рост автокредитования можно объяснить несколькими причинами. Выросшими в цене автомобилями, программами господдержки. И даже амбициозностью национального характера. Но появилась новая мотивация: автомобили все чаще покупают для подработки в такси.

Данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) свидетельствуют о масштабности автокредитования в России.

За 10 месяцев 2019 года было выдано автокредитов почти на 600 млрд рублей, подсчитали в НБКИ по просьбе «Газеты.Ru».

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в бюро, в январе-октябре 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) составила 598,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, объем выданных автокредитов вырос на 18,4% (за 10 месяцев 2018 года — 505,5 млрд руб.).

«В 2019 году количество и суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно существенными темпами», — отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Наибольшие объемы выданных автокредитов среди регионов были ожидаемо отмечены в Москве (68,34 млрд руб.), Московской области (45,24 млрд руб.), Санкт-Петербурге (44,29 млрд руб.).

Самая очевидная причина роста автокредитования — увеличение стоимости самих автомобилей. За последние пять лет цена на новые автомобили в России выросла на 76%, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат».

Несмотря на подорожание автомобилей, их продажи тоже растут. Причем не первый год. Рынок авто фактически находится сейчас в восстановительном режиме, начиная с провального уровня 2009 года, когда было самое «дно». Но даже тогда продажи авто не ушли в минус. Был все-таки рост на 4,8% к эталонному 2008 году, когда рост достигал 7,5%.

То есть на докризисный уровень продажи авто не вернулись, но уже переросли уровень 2014 года, когда рубль не просто обвалился, а обвалился рекордно и против России были введены экономические санкции за присоединение Крыма.

Активно цены на авто росли в конце 2014-го — начале 2015-го, а также в начале текущего года, когда автопроизводители компенсировали повышение ставки НДС с 18 до 20%. В 2015 и 2016 продажи увеличились только на 5%, а в 2017-м снова пошли в рост — на 5,6%.

Наше бюджетное все

Один из самых популярных у россиян автомобилей седан Hyundai Solaris в октябре этого года стал дороже на 5 — 20 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» на основе данных мониторинга цен на новые автомобили в России. Седан Solaris в комплектации Active Plus оценивается в 819 тыс. руб. Такой автомобиль оснащается двигателем всего лишь в 1,4 л. (100 л.с.) и МКП. За вариант с «автоматом» придется заплатить 859 тыс. руб., а максимальная версия Elegance с двигателем 1,6 л. (123 л.с.) предлагается к продаже уже за миллион с лишним.

Цена в миллион — это психологически важная отметка. Но статистика продаж тем не менее свидетельствует о преодолении россиянами этого психологического барьера.

От битого до нового

Средняя стоимость нового автомобиля иностранной марки в России выросла в годовом выражении, по данным за сентябрь текущего года, с 925,4 тыс. до 1,006 млн руб., свидетельствуют данные Росстата . Средняя стоимость нового отечественного легкового авто увеличилась с 549,6 тыс. до 560 тыс. рублей.

Растет спрос даже на автозапчасти. В преддверии заморозков и, соответственно, приближения первого в этом сезоне «дня жестянщика» эксперты сайта «Авито Авто» проанализировали рынок автозапчастей в стране.

Выяснилось, что в 2019 году спрос на запчасти вырос на 20%.

Сильнее всего россияне проявляют интерес к таким покупкам, как «целые автомобили, продаваемые на запчасти».

По доле спроса они вошли в первую тройку вместе с кузовами и двигателями.

Абсолютный показатель интереса к этому товару — целый автомобиль на запчасти — к середине ноября 2019 увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году почти четверть всего спроса на запчасти пришлась на кузова. Пользуются популярностью также старые или битые машины целиком (16% от всего спроса). А также детали двигателя (12%).

Для поддержания амбиций

Итак, продажи авто и запчастей растут, хотя доходы россиян уже пять лет подряд снижаются. Это видно по отчетам даже официальной статистики. Наличие этой проблемы признал президент Владимир Путин 20 ноября на форуме «Россия зовет!» По словам главы государства, зарплаты россиян в последнее время растут как в номинальном, так и в реальном выражении, но реальные доходы «практически стоят на месте». «Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства и результаты здесь, конечно, пока скромные», — сказал российский лидер.

По данным Счетной палаты РФ, в первом полугодии 2019 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,3%. Доходы россиян упали, несмотря на рост начисленной зарплаты на 1,8% и пенсий на 0,8%.

Рост покупок автомобилей отчасти можно объяснить наличием стимулирующих госпрограмм, считает Игорь Моржаретто , партнер аналитического агентства «Автостат». Ставки по кредитам в таких программах ниже на 5-6%.

Правда, государство субсидирует покупки лишь таких авто, которые стоят не более миллиона рублей и выпущены автопроизводителем, который максимально локализовал свое производство на территории России. К таким, соответственно, относятся Lada, Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan.

Росту продаж способствуют также банковские программы для корпоративного сектора, отмечает Моржаретто.

Кроме того, россияне нередко вынуждены залезать в долги и покупать авто, потому что рассматривают автомобиль не как средство передвижения, а как инструмент для подработки в такси. Такой вариант актуален для тех, чей заработок снизился или работа и вовсе потеряна. Тогда накопления и кредит идут на то, чтобы купить бюджетный автомобиль и «таксовать». Например, по ночам или в выходные дни. Причем такспарки и агрегаторы такси предъявляют жесткие требования к авто: не старше пяти лет. Вот и приходится покупать новые. «Точных данных нет, но таких покупок, для использования в такси, среди физических лиц, думаю, около 10%», — говорит Моржаретто.

Наконец, рост продаж можно объяснить особенностями национального характера. Брать автомобиль в кредит на фоне снижающихся доходов и стагнирующей экономики может себе позволить только россиянин, резюмирует эксперт.